Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor - Son Dakika

Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor

Tina, sahibi Korhan Berzeg\'i arıyor
Son Güncelleme: 01.09.2023 09:18

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Ekonomist Korhan Berzeg ile birlikte ormana gittikten sonra kaybolan ve 74 gün sonra kendi başına geri dönen köpek Tina, jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte sahibi Berzeg'i arıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Ekonomist Korhan Berzeg ile birlikte ormana gittikten sonra kaybolan ve 74 gün sonra kendi başına geri dönen köpek Tina, jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte sahibi Berzeg'i arıyor. Sabahın ilk ışıkları ile ekipler ile ormana giden Tina, ekiplere öncülük ediyor.

Kaybolduktan 74 gün sonra geri dönen Tina, ekonomist Korhan Berzeg'in arama çalışmalarına öncülük ediyor

EKİPLERLE BİRLİKTE ORMANA GİTTİ

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 77. günde de devam ediyor. Berzeg ile ormana giden ve 74 gün sonra geri dönen doberman cinsi köpek Tina ise, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti.

Kaybolduktan 74 gün sonra geri dönen Tina, ekonomist Korhan Berzeg'in arama çalışmalarına öncülük ediyor

OLDUKÇA DİNÇ VE GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR

Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg'i arıyor. Kaybolduktan sonra Armutlu'ya geri dönen Tina'nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina'nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tina, sahibi Korhan Berzeg'i arıyor - Son Dakika
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