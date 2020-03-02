Tınaztepe, aile sağlık merkezine kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tınaztepe, aile sağlık merkezine kavuşacak - Son Dakika

Tınaztepe, aile sağlık merkezine kavuşacak

7 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe mahallesine aile sağlık merkezi inşa ederek, bölge halkının sağlık soruna çözüm olacaklarını söyledi.

Tınaztepe, aile sağlık merkezine kavuşacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe mahallesine aile sağlık merkezi inşa ederek, bölge halkının sağlık soruna çözüm olacaklarını söyledi.


Tınaztepe mahalle halkının haklı isteği üzerine gerekli çalışmayı başlatarak projelendirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz hayırsever bir belediyedir. Son 5 yılda vatandaşların hizmetine sunulan 6 aile sağlığı merkezinden sonra yedincisini Tınaztepe Mahallemizde yapacağız. Tınaztepe Aile Sağlık Merkezi çok katlı yapılacak olup 1.230 metrekare kapalı alanda inşa edilecek. Tınaztepe Aile Sağlık Merkezi'nde branş hekimler görev alacak. Laboratuvar ve eğitim salonları bulunacak. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle sağlık alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için, 'Her iş bizim işimiz' anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.


Dr. Palancıoğlu, hayırsever belediye olarak yapılacak Tınaztepe Aile Sağlık Merkezi'nin temelinin ilkbahar aylarında törenle atılacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Tınaztepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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