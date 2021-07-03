Üye Girişi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi - Son Dakika

Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi

03.07.2021 08:40
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi, System.String[]

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı. Başkan Palancıoğlu, açılışta okul ihtiyacı olan Tınaztepe Mahallesine Sarıalp ailesi ile bir de okul yapma müjdesi verdi.

Açılış törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve davetliler katıldı.

Aile Sağlığı Merkezi'nin 6 ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tınaztepe Mahallemizde güzel bir sağlık merkezimizi hizmete açıyoruz. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Ben Talas'ta birçok alanda hizmetlerin yapılması için çok yoğun hizmetler verdim. Cami, okul, Kur'an kursu, hepsinden önemlisi de sağlık ocakları, yeni tesislerin yapılması, eskilerin yenilenmesi gibi büyük çalışmalarımız oldu. Melikgazi'mizde de ilk sağlık ocağı merkezimizi açıyoruz. Hayırseverlerimiz Ahmet ve Selehattin Sarıalp Abiye çok teşekkür ederim. Burada tedavi görecek hastalarımız güzel şifa bulsun inşallah. Kayseri olarak el ele veriyor, hizmet ediyoruz. Yeni sağlık merkezimiz Melikgazi'mize hayırlı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Yerel yönetimler, kamu kurumları ve hayırsever işbirliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz bugün. Şehrim adına gururluyum. İlimizde sağlık hizmetleri çok iyi noktada. Hep birlikte çalışarak vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, hizmet ve projeler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin sağlığına güç katacağına inandığını söyleyen Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, "Melikgazi Belediyemize, Sarıalp ailesine ve emeği geçen herkese bu güzel tesis için teşekkür ederim." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Sarıalp ailesine teşekkür ederiz. Kayseri hayırseverliği ile biliniyor. Bizde şehrimize birlik ve beraberlik içinde hizmet ediyoruz. Kayseri aynı zamanda sağlığında merkezi. Sağlık tesisimiz Kayserimize ve Melikgazi'ye hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise sağlık merkezinin Tınaztepe Mahallesine hayırlı olmasını dileyerek Melikgazi Belediyesi ve Sarıalp ailesine teşekkür etti.

Büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayacak olan sağlık merkezinin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah Sarıalp ailesinin hayırlarını kabul etsin. Burada tedavi görecek hastalarımıza şifa nasip etsin. Birliğin olduğu yerde bereket vardır. Gayret ediyor güzel hizmetler yapıyoruz, güzel işler ortaya çıkıyor. Emeği olanlardan Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu 09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor 09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı 00:05 Kötü günler geçiren Şeyma Subaşı yaşadıklarını tek mesaja sığdırdı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı 23:21 Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor 19:26 Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi 17:56 Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
09:15 Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını açıkladı: Her şey yolunda
09:14 Türk parasıyla burnunu silmişti! Turist, gözaltına alındı
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
09:09 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruyu cevapladı
09:08 E-5'te can pazarı! Feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
09:07 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
09:06 Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu! Gün içinde sağanak yağış ve dolu bekleniyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor Görüntüler korkunç! Sel ve heyelan felaketinde 19 kişiden haber alınamıyor         
09:21
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
09:13
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak         
09:08
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Dora ile görüşmem, ona kızgınım         
14:37
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 09:29:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement