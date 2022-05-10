Tinder'dan Google'a dava! - Son Dakika
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Tinder'dan Google'a dava!

10.05.2022 18:26
Tinder'dan Google'a dava!

Tinder'ın ana şirketi Match Group, Google'ı Play Strore'daki uygulama politikaları nedeniyle dava etti. İşte ayrıntılar...

Günümüzde arkadaşlık siteleri ve platformlarının sayısı giderek artıyor. Hayatımızdaki pek çok şey de olduğu gibi yeni insanlarla tanışma süreci de artık çevrim içi ortamda gerçekleşiyor. İçlerindeki en popüler platformlardan birisi olan Tinder ise bu aralar Google ile sorunlar yaşıyor.

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Match Group, Google'ın uygulama içi ödeme sistemine karşı çıkıyor

Hinge, OkCupid, Tinder ve PlentyOfFish gibi birçok arkadaşlık sitesinin sahibi olan Match Group, Google'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmaya zorlamasından rahatsızlık duyuyor. Öyle ki Google'ın bu tür işlemler için telif ücreti aldığını belirten Match Group, bu konuda şirkete dava açtı.

Tinder'dan Google'a dava!

Google'ın Android uygulama dağıtımı üzerindeki aşırı etkisi, aslında birçok uygulama şirketini rahatsız etmiş durumda. Öyle ki Android uygulama indirmelerinin yüzde 90'ından fazlası Google Play Store üzerinden gerçekleştiriyor. Match Group, dosyasını şu cümlelerle oluşturdu.

Google, Google Play Store ile Android cihazlarda uygulama dağıtma piyasasını yasa dışı bir şekilde tekelleştirdi. ve bugün kendini, bir mobil uygulama için tek geçerli seçenek haline getirdi. Artık Google, hakimiyetini uygulama içi ödeme için ayrı bir pazara genişleterek, kullanıcıların ödeme hizmetleri seçimini ortadan kaldırmaya ve tüketiciler üzerindeki fiyatları yükseltmeye çalışıyor.

Tinder'dan Google'a dava!

Match Group bu nedenle Google'dan kendi faturalandırma sistemini kullanmasına izin vermesini bekliyor. Bu istemle oluşan davayı birçok uygulama şirketi de yakından takip ediyor. Benzer bir sorun Apple'ın da başına gelmişti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Google Play Store, Android, Tinder, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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