Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti - Son Dakika

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Tiner kutusunun alev alması sonucu yanan evde hayatını kaybetti
6 saat önce
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken alev alan tiner kutusundan çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, sobayı tutuşturmak isterken alev alan tiner kutusundan çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki evde yaşayan Selçuk Gezgin (20), sobadaki odunları tinerle tutuşturmak istedi.
Bu sırada tiner kutusunun alev alması sonucu evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine evden çıkamayan Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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