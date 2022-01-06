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Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı - Son Dakika

Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı

06.01.2022 09:52

Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı Esenyurt'ta aracın üstüne tiner döküp yakan kaporta ustası alevler içinde kaldı; o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta tamire gelen aracın kaporta boyasını yapan usta, tavanda biriken nemi tiner yakarak kurutmak istedi.

Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı

Esenyurt'ta aracın üstüne tiner döküp yakan kaporta ustası alevler içinde kaldı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta tamire gelen aracın kaporta boyasını yapan usta, tavanda biriken nemi tiner yakarak kurutmak istedi. Yanan ateşi söndürmeye çalıştığı esnada ise ateşin elbisesine sıçramasıyla alevler içerisinde kaldı. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araca kaporta boyası yapan Hakkı Timur isimli usta, kaporta macununun altında biriken nemi kurutmak için tiner kullandı. Tavan kısmına tiner dökerek aracı yakan Timur, ateşi söndürmek için ise çocukluk yıllarında öğrendiği bir yöntemi kullandı. Kıyafeti ile ateşi havasız bırakıp söndürmeye çalışan kaporta ustası, kıyafetinin alevler içinde kalması ile neye uğradığını şaşırdı. Bir süre kolunu sallayarak alevleri söndürmeye çalışsa da Timur başarılı olamadı. Daha sonra kıyafetini çıkartarak yere atan ve alevlerin tüm vücuduna dağılmasından son anda kurtulduğunu belirten Timur, "Arkadaşlarım benim alevle oynadığını düşünmüş" diyerek tebessüm etti. Kaporta ustasının alevler içinde kalmaktan son anda kurtulduğu o görüntüler ise işyerinin güvenlik kamerası anbean yansıdı.

Yaşanan o anları anlatan Hakkı Timur, "O gün sabah saatlerine kadar çalıştığım için yorulmuştum ve uykun gelmişti. Kuzenimin de arabası tamire gelmişti ve acelesi vardı. Onu da aradan çıkartayım öyle kapatayım dedim. Kaporta boyası yapılacaktı. Tavanda bir macun vardı kaldırdığında altında su biriktiğini gördüm. Tiner dökersem suyun kurulacağını düşündüm ama su kurumadı. Sonra bende çakmakla yaktım hemen kurusun diye. Alev söndü sandım görünmüyordu ama sönmemiş. Birden elimdeki bez alev aldı. Sonra alevler üzerime sıçradı. Panik yapmadım hemen bezi yere attım ve üstümdeki kıyafeti çıkardım. Sonra tabi ateş söndü. Tabi o an korktum alevler beni veya diğer arabaları yakabilirdi. O arabalar yansa ben ne derdim. Ama Allah'tan ki bir şey olmadı. Beni gören arkadaşlarımda ateşle oynadığımı düşünmüş. Hiç ateşle oyun olur mu" diye konuştu.

Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı
Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı
Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çocukluk, Esenyurt, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiner yakıp nemi kurutmak istedi, alevler içinde kaldı - Son Dakika
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