Tinerciler Taksim'de parkı yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tinerciler Taksim'de parkı yaktı - Son Dakika

Tinerciler Taksim'de parkı yaktı

6 saat önce

Taksim'de bulunan bir parkta karton ve odunları yakan tinerciler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Taksim'de bulunan bir parkta karton ve odunları yakan tinerciler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün 20.30 sıralarında Taksim gümüş Suyu Caddesindeki bir parka gelen tinerciler, odun ve kartonları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevler, parktaki ağaçlara da sıçradı. Durumu fark eden çevredeki esnaf yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü.

(Sümer Avcı/İHA)

Tinerciler Taksim'de parkı yaktı

İtfaiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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