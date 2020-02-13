Tinerciler Taksim'de parkı yaktı - Son Dakika

Taksim'de bulunan bir parkta karton ve odunları yakan tinerciler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün 20.30 sıralarında Taksim gümüş Suyu Caddesindeki bir parka gelen tinerciler, odun ve kartonları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevler, parktaki ağaçlara da sıçradı. Durumu fark eden çevredeki esnaf yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü.

(Sümer Avcı/İHA)