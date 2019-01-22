Son Dakika Haberleri: Tinercilerin Mekanı Haline Gelen Bina Yıkıldı

Tinercilerin Mekanı Haline Gelen Bina Yıkıldı

49 dakika önce

Rizeli vatandaşlar tarafından belediyeye birçok kez şikayet edilen Piriçelebi Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Tinercilerin Mekanı Haline Gelen Bina Yıkıldı, System.String[]
Rizeli vatandaşlar tarafından belediyeye birçok kez şikayet edilen Piriçelebi Mahallesi'nde bulunan metruk binanın yıkımı, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Art niyetli kişiler tarafından kullanıldığı tespit edilen ve sürekli mahalleli için korku arz eden metruk bina, son olarak geçtiğimiz yıl Mart ayında yanmıştı. Yangını Rize Belediyesi itfaiye ekipleri güçlükle söndürmüş, bitişiğindeki binalara sıçramasını engellemişti. Rize merkez Piriçelebi Mahallesi'ndeki bu metruk bina sürekli vatandaşların şikayetine maruz kalıyordu.

Şikayetler üzerine harekete geçen belediye ekipleri yaptıkları incelemede, söz konusu yapının korunmasız ve terk edilmiş olduğunu, art niyetli kişiler tarafından kullanıldığını, mevcut haliyle her an yıkılacak durumda olduğunu, can ve mal emniyetini tehdit ettiğini tespit ederek, kontrollü bir şekilde yıkımının gerçekleştirilmesine karar verdi. Binada ikamet olmaması ve yapı sahiplerinin de bulunmaması üzerine rapor muhtarlığa tebliğ edildi ve binaya asıldı, sonrasında yıkımı gerçekleştirildi.

Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin güvenliği için binanın yıkımına karar verildiği dile getirilerek, "Bu çerçevede atıl durumda olan bu yapının şehrimizin imar, estetik ve güvenlik açısından daha yaşanılabilir bir yer olması için gerekli güvenlik önlemleri alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40. maddelerine istinaden metruk binanın yıkımı Rize Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Rize Belediyesi, Rize, Güncel
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