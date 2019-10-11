Son Dakika Haberleri: Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı
Son Dakika Yerel Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı

Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı

1 saat önce

Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldıIĞDIR - Iğdır merkez Rus Pazarı arkasında güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor.

Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı

IĞDIR - Iğdır merkez Rus Pazarı arkasında güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor.

Eski adı ile Rus Pazarı olan Adil Aşırım çarşı arkasında yer alan metruk binaların yıkımına başlandı. Uzun süredir boş olan binalar insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, riskler de oluşturuyordu. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike oluşturan binaların yıkılması çevredeki vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Metruk binaların alt kısımlarını iş yeri olarak kullanan esnaflardan Osman Turan; "Burada bir kaç tane motorcu, hurdacı, bisikletçi vardı. Burası fuhuş yeri olmuştu. Buranın yıkılması ile biz esnaflar mağdur olduk. Bu metruk binaların yıkılmaması vatandaş ve çocuklara zarar verecek ise yıkılsa daha iyidir" dedi.

Bir başka esnaf ise; "Burası pislik içinde ve tinercilerin yeri olmuştu. Burada aile geçemiyordu. Burada her türlü pislik oluyordu. Bizde buranın temizlenmesine sevindik" şeklinde konuştu.

Yıkılan metruk binaların yerine belediye tarafından köy garajı yapılacağı öğrenildi.

Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı

Adil Aşırım, Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristler Mardin ve Şanlıurfa'da sivilleri hedef aldı: 1'i bebek 6 kişi şehit oldu
Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Filistin Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 13:59:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]