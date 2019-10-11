Son Dakika Haberleri: Tinercilerin meskeni bir bir yıkıldı
Son Dakika Güncel Tinercilerin meskeni bir bir yıkıldı

Tinercilerin meskeni bir bir yıkıldı

1 saat önce

Iğdır merkez Rus Pazarı arkasında güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor.

Tinercilerin meskeni bir bir yıkıldı, System.String[]

Iğdır merkez Rus Pazarı arkasında güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor.


Eski adı ile Rus Pazarı olan Adil Aşırım çarşı arkasında yer alan metruk binaların yıkımına başlandı. Uzun süredir boş olan binalar insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, riskler de oluşturuyordu. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike oluşturan binaların yıkılması çevredeki vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.


Metruk binaların alt kısımlarını iş yeri olarak kullanan esnaflardan Osman Turan; "Burada bir kaç tane motorcu, hurdacı, bisikletçi vardı. Burası fuhuş yeri olmuştu. Buranın yıkılması ile biz esnaflar mağdur olduk. Bu metruk binaların yıkılmaması vatandaş ve çocuklara zarar verecek ise yıkılsa daha iyidir" dedi.


Bir başka esnaf ise; "Burası pislik içinde ve tinercilerin yeri olmuştu. Burada aile geçemiyordu. Burada her türlü pislik oluyordu. Bizde buranın temizlenmesine sevindik" şeklinde konuştu.


Yıkılan metruk binaların yerine belediye tarafından köy garajı yapılacağı öğrenildi. - IĞDIR

Adil Aşırım, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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