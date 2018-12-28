Son Dakika Haberleri: Tinerle Isınmaya Çalışan İşçi Yanarak Hayatını Kaybetti

Tinerle Isınmaya Çalışan İşçi Yanarak Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Karabük'te ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü iddia edilen işçi, yanarak hayatını kaybetti.

Tinerle Isınmaya Çalışan İşçi Yanarak Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karabük'te ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü iddia edilen işçi, yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan Ferdi Yalçın (30), ısınmak için bir tenekenin içinde ateş yaktı.

Bu ateşin içine tiner döktüğü iddia edilen Yalçın, bir anda alevlerin içinde kaldı.

İşçi arkadaşlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken vücudunda yanıklar oluşan Yalçın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:48 Kaynak: AA

Karabük, İşçi, Güncel
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