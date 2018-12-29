Son Dakika Haberleri: Tinerle Isınmaya Çalışan İşçinin Yanarak Hayatını Kaybetmesi

Tinerle Isınmaya Çalışan İşçinin Yanarak Hayatını Kaybetmesi

18 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan ve ısınmak için yaktığı ateşe döktüğü tinerin bir anda parlaması nedeniyle yanarak hayatını kaybeden Ferdi Yalçın (30), toprağa verildi.

Tinerle Isınmaya Çalışan İşçinin Yanarak Hayatını Kaybetmesi, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan ve ısınmak için yaktığı ateşe döktüğü tinerin bir anda parlaması nedeniyle yanarak hayatını kaybeden Ferdi Yalçın (30), toprağa verildi.

KARDEMİR Haddehane meydanında düzenlenen törene, Yalçın'ın ailesi, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve fabrika çalışanları katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Yalçın'ın tabutu arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Yaylacık Mahallesi'ndeki Beytullah Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yalçın, Karabük köyünde defnedildi.

Dün, KARDEMİR'de bir şirket tarafından yapılan pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan Ferdi Yalçın'ın, ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner döktüğü iddia edilmişti. Bir anda alevlerin içinde kalan Yalçın, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:22 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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