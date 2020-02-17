Tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sobayı tinerle tutuşturmak isterken çıkan yangında yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Ruhat ve Rojhat Çelik adlı kardeşler, sobayı tinerle yakmak isterken önce patlama oldu ardından da yangın çıktı.

Yaralanan iki kardeş dışarı çıkarken çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İki kardeş, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Ruhat Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tinerle soba tutuşturmak isteyen iki kardeş yaralandı

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:15 Kaynak: AA
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