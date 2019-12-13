Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) bulunan bir fabrikada sobayı tinerle yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay nasıl gelişti?


Çerkezköy'de mutfak malzemeleri üreten fabrikada sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart, bir anda alevler içinde kaldı. Cumart'ın alevler içinde kaldığını gören fabrika çalışanları, su ve yangın söndürme tüpleriyle Cumart'ı söndürmeye çalıştı. Alevler içinde yerde kalan Cumart, 112 acil sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve vücudunda 2. derece yanık oluşan Cumart, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren Cumart, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


6 çocuk babası Cumart, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çıkan yangında kardeşini son anda kurtardı
Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu

Son Dakika Haberleri
16:30 Polisten kaçan hırsızlar ortalığı birbirine kattı, Hırsızları esnaf böyle yakaladı - Son Dakika Haber
16:25 İngiltere Kraliçesi'nden iş ilanı: Sosyal Medya Sorumlusu aranıyor - Son Dakika Haber
16:24 Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi - Son Dakika Haber
16:20 Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:18 Giresun'da metruk binalara narkotik operasyonu - Son Dakika Haber
16:12 Haklarında kayıp ilanı olan 2 kişinin cesedi Beykoz'da bir evde bulundu - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]