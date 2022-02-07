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Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı - Son Dakika

Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı

07.02.2022 07:39

Konya'da sanayide bulunan bir iş yerine arkadaşının yanına gelen kişi, tiner dökerek soba yakmak istediği sırada hem kendini hem de arabayı yaktı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Fatih Mahallesi Cevherabat Sokak üzerinde bulunan bir kaporta dükkanına arkadaşının yanına gelen Okur D. tiner ile sobayı yakmak istediği sırada bir anda alevler yükseldi.

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

KENDİNİ VE ARABAYI YAKTI

Okur D'nin vücudunda yanık meydana gelirken, iş yeri içerisinde bulunan hafif ticari araç da alev aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D. Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta yangında kullanılamaz hale geldi.

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

O ANLAR KAMERADA

Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Selçuklu, Fatih, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tinerle soba yakmak istedi! Hem kendisini hem de arabayı yaktı - Son Dakika
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