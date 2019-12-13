Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kalan işçi öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, fabrikada tiner dökerek, yakmak istediği sobadan çıkan alevlerin vücudunu sardığı işçi Erhan Cumart (60), hastanede yaşamını yitirdi. O anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak malzemelerinin üretildiği fabrikada çalışan Erhan Cumart, iddiaya göre, sabah saatlerinde marangozhane bölümünde soba yakmak istedi. Cumart'ın tiner dökerek yakmak istediği sobadan çıkan alevler, üzerine sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Cumart, fabrika bahçesine çıkarak, koşmaya başladı. Fabrika çalışanları, alevler içinde koşuşturan Cumart'ı görünce üzerine su sıkarak, söndürmeye çalıştı. Cumart, alevlerin söndürülmesinin ardından haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Cumart, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Erhan Cumart, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.