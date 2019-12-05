Son Dakika Haberleri: Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü
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Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü

7 saat önce

UŞAK'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle sobayı yakmak isterken üzerindeki kıyafetleri tutuşup yaralanan Fatih Gündoğan (36), tedaviye gördüğü hastanede, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü, System.String[]

UŞAK'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle sobayı yakmak isterken üzerindeki kıyafetleri tutuşup yaralanan Fatih Gündoğan (36), tedaviye gördüğü hastanede, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Demir doğrama dükkanında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Gündoğan, sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Bu sırada soba, aniden alev aldı, Gündoğan'ın üzerindeki kıyafetleri tutuştu. Çevre esnaf ve mesai arkadaşlarının müdahalesiyle Gündoğan'ın alev alan elbiseleri söndürüldü. Ellerinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar oluşan Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatih Gündoğan, dün gece, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Fatih Gündoğan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.


Fatih Gündoğan , Gündoğan, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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