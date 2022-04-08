Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı - Son Dakika
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Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

08.04.2022 12:28
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

KAYSERİ'de Emre M.'nin sobayı yakmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYSERİ'de Emre M.'nin sobayı yakmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Emre M., bugün saat 11.00 sıralarında sobayı yakmak istedi. Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu. Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Tinerle sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
YORUMLAR
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Gaziosmanpaşa, Kocasinan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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