Sobayı yakmak isteyen şahıs eline tineri aldı, sonrası felaket! O anlar kamerada - Son Dakika
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Sobayı yakmak isteyen şahıs eline tineri aldı, sonrası felaket! O anlar kamerada

25.01.2023 15:18

Gümüşhane'de demir doğrama dükkanında çalışan bir kişi, sobayı tinerle tutuşturmak istedi. Bir anda alevler içinde kalan çalışan yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39), odun koyduğu sobayı birkaç kez deneyip yakamayınca tinerle yakmaya çalıştı. Elindeki büyük tiner tenekesiyle sobayı yakmaya çalışan Kaplan, alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kaldı.

KOMŞU ESNAF VE ÇALIŞANLAR SÖNDÜRDÜ

Patlama ve tutuşma anıyla elbiseleri tutuştuktan sonra panikle dükkanın içindeki başka bir noktaya koşup tekrar geri döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Kaplan'ı komşu esnaf ve çalışanlar söndürdü.

Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Vücudunda 2. derece yanık oluşan Kaplan, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sobayı yakmak isteyen şahıs eline tineri aldı, sonrası felaket! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sobayı yakmak isteyen şahıs eline tineri aldı, sonrası felaket! O anlar kamerada - Son Dakika
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