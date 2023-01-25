Patlama ve tutuşma anıyla elbiseleri tutuştuktan sonra panikle dükkanın içindeki başka bir noktaya koşup tekrar geri döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyan Kaplan'ı komşu esnaf ve çalışanlar söndürdü.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39), odun koyduğu sobayı birkaç kez deneyip yakamayınca tinerle yakmaya çalıştı. Elindeki büyük tiner tenekesiyle sobayı yakmaya çalışan Kaplan, alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kaldı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sobayı yakmak isteyen şahıs eline tineri aldı, sonrası felaket! O anlar kamerada - Son Dakika

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