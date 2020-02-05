Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı - Son Dakika

Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı

6 saat önce

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, iş yerinde yere dökülen boyaları tinerle temizlerken sigara yakan iş yeri sahibinin kıyafeti alev aldı, olayda 2 kişi yaralandı.

Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı, System.String[]

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, iş yerinde yere dökülen boyaları tinerle temizlerken sigara yakan iş yeri sahibinin kıyafeti alev aldı, olayda 2 kişi yaralandı.

Çayırlı'da yaşayan Oğuzhan Bahadır, iş yerinde 3 gün önce boya yaptı. Kendisine yardım için gelen arkadaşı Muammer Özdemir ile boyaların döküldüğü alanları tinerle temizleyen Bahadır çakmakla sigara yakınca kıyafeti alev aldı.

Bahadır'ın tutuştuğunu gören Özdemir, arkadaşına yardım etmek isterken kendi kıyafetleri de yanmaya başladı.

İki arkadaş, elbiselerini güçlükle çıkartarak alevlerden kurtulabildi.

Olay sonrası 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen ve yüzleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan iki arkadaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sigara yaktığım gibi elbiselerim alev aldı ve tutuştu. Arkadaşım da beni söndürmeye çalışırken elbisesi alev alınca yandı." dedi.

Bahadır, sigaradan dolayı başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü belirterek, haklarında "sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken kendilerini yaktılar" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu, iş yerlerinde soba bulunmadığını dile getirdi.

Muammer Özdemir de arkadaşına yardım etmeye çalışırken alevlerin, üzerindeki naylon elbiseye sıçramasıyla yandığını söyledi.

Boynu, kolları ve ellerinin yandığını aktaran Özdemir, hastanenin hizmetlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, BEAH Yanık Merkezi çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Erzincan, Çayırlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]