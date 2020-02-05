Tinerle temizlik yaparken sigara yakınca kıyafeti alev aldı - Son Dakika

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, iş yerinde yere dökülen boyaları tinerle temizlerken sigara yakan iş yeri sahibinin kıyafeti alev aldı, olayda 2 kişi yaralandı.

Çayırlı'da yaşayan Oğuzhan Bahadır, iş yerinde 3 gün önce boya yaptı. Kendisine yardım için gelen arkadaşı Muammer Özdemir ile boyaların döküldüğü alanları tinerle temizleyen Bahadır çakmakla sigara yakınca kıyafeti alev aldı.

Bahadır'ın tutuştuğunu gören Özdemir, arkadaşına yardım etmek isterken kendi kıyafetleri de yanmaya başladı.

İki arkadaş, elbiselerini güçlükle çıkartarak alevlerden kurtulabildi.

Olay sonrası 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen ve yüzleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan iki arkadaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sigara yaktığım gibi elbiselerim alev aldı ve tutuştu. Arkadaşım da beni söndürmeye çalışırken elbisesi alev alınca yandı." dedi.

Bahadır, sigaradan dolayı başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü belirterek, haklarında "sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken kendilerini yaktılar" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu, iş yerlerinde soba bulunmadığını dile getirdi.

Muammer Özdemir de arkadaşına yardım etmeye çalışırken alevlerin, üzerindeki naylon elbiseye sıçramasıyla yandığını söyledi.

Boynu, kolları ve ellerinin yandığını aktaran Özdemir, hastanenin hizmetlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, BEAH Yanık Merkezi çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.