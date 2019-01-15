Son Dakika Haberleri: Tinerli Cinayetin Sanığına 17,5 Yıl Hapis Cezası

Tinerli Cinayetin Sanığına 17,5 Yıl Hapis Cezası

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döktükten sonra ateşe vererek öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim İnat (53), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Tacettin Durmaz ise beraat etti.

Tinerli Cinayetin Sanığına 17,5 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
ESKİŞEHİR'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Çelik'i (41) üzerine tiner döktükten sonra ateşe vererek öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan İbrahim İnat (53), 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz sanık Tacettin Durmaz ise beraat etti.

Olay, 24 Eylül'de Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik, üzerine tiner dökülüp, yakılarak öldürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla İbrahim İnat ile Tacettin Durmaz'ı gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bugün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu Sanık İbrahim İnat ile geçen duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Tacettin Durmaz hazır bulundu. İnat, yaptığı savunmada "Tineri Tacettin döktü. Güvenlik kameralarını da kapatan kendisidir. Benim suçum yok. Beraatimi istiyorum" dedi. Tacettin Durmaz ise "Ben kimseyi yakmadım, tiner şişesini elinden almaya çalıştım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İbrahim İnat'ı 'nitelikli kasten adam öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ardından da tahrik nedeniyle 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık Tacettin Durmaz'ın ise beraatine karar verdi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Eskişehir, Ahmet Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı

Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi Öğrencinin Ders Notuyla İlgili Öğretim Görevlisi ile Bölüm Başkanının Arasındaki Tartışma, Trakya Üniversitesini Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:24:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tinerli Cinayetin Sanığına 17,5 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]