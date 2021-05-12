Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı! - Son Dakika

Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı, dereceye giren lise öğrencilerine çeşitli ödüllerin haricinde eğitim bursu da verilecek.

Tink - Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Tink Liseler Arası Zula turnuvası düzenlenecek! Herkes Tek modunda oynanacak olan bu turnuvada elemeleri geçip, rakiplerini yenerek şampiyon olan oyunculara ödüller dağıtılacak. Bu ödüllerin arasında en değerli olanlar ise şüphesiz eğitim bursları!

Hem Zula'da hem de eğitimde kazanma fırsatı sunan turnuvanın kayıtları başladı. 19 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan turnuvanın bir parçası olmak için tıklayarak kayıt olabilirsin.

Tink Liseler Arası Zula Turnuvası detayları;

Oyun Modu: Herkes Tek

Kayıt Tarihi: 12.05.2021 - 18.05.2021

Turnuva Başlangıç Tarihi: 19.05.2021

Ödül Havuzu

Tink Liseler Arası Zula Turnuvası'nda ve 250.000 ZA ödülü dağıtılacaktır. Ödül dağılımı "Final" maçını ilk beş içinde tamamlayan oyuncular arasında aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:

Eğitim Bursu

1.'ye %100 Eğitim Bursu

2.'ye %75 Eğitim Bursu

3.'ye %50 Eğitim Bursu

4. ve 5.'ye %25 Eğitim Bursu

Zula Altını Ödül Havuzu

1.'ye 125.000 Zula Altını

2.'ye 60.000 Zula Altını

3.'ye 35.000 Zula Altını

4.'ye 15.000 Zula Altını

5.'ye 15.000 Zula Altını

Turnuvanın tüm detaylarına ve kayıt aşamasına ulaşabilirsiniz.