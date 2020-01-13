Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl: "Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl: 'Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız' - Son Dakika Ekonomi

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl: "Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız"

7 saat önce

Yerli elektrikli otomobilin tanıtımının ardından Türkiye'de şarj istasyonlarının azlığı gündeme gelmişti.

Tinkon Group CEO'su Atilla Bingöl:

Yerli elektrikli otomobilin tanıtımının ardından Türkiye'de şarj istasyonlarının azlığı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Tinkon Grup CEO'su Atilla Bingöl yerli şarj istasyonu için tesisin temelini yakında atacaklarını ve 2023'e kadar da üretime başlayacaklarını belirtti.


Yerli otomobilin lansmanından sonra gözler bu konudaki yatırımlara çevrildi. Bunlardan biri de yerli şarj istasyonları olarak görülüyor. Tinkon Grup CEO'su Atilla Bingöl yerli şarj istasyonu için tesisin temelini yakında atacaklarını ve 2023'e kadar da üretime başlayacaklarını söyledi.


"Şarj istasyonlarına çok ihtiyaç olacak"


Bingöl, "Gelecek dönemimizde elektrikli araç sayısında artış olacaktır, bu araçların en büyük gereksinimi şarj istasyonlarıdır. Bu şarj istasyonlarının üretimi için kolları sıvadık. Yüzde yüz yerli şarj istasyonlarını İzmir'de kuracağımız tesiste üretmeye başlayacağız. İlk olarak İstanbul daha sonra Bodrum, Çeşme gibi pilot bölgelerle ve sonra Türkiye'nin büyük bir bölümüne, illeri ana yollarla birbirine bağlayan yerlerde istasyonlarımız yer alacak. Bu konuda çalışmalarımız ilerliyor. Gelecekte herkesin elektrikli araçlara geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere Tesla ve diğer markalar için uyumlu şarj istasyonlarına çok ihtiyaç olacak. Bu ihtiyacı yollarda da karşılıyor olacağız" diye konuştu.


Yiyecek içecek ve turizm sektöründe de yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Bingöl "Esnaf markası olarak şu an Maslak, Alaçatı ve Beach olarak devam ediyoruz. Yakında Bodrum ve en büyük sürprizimiz Mykonos için hizmet vereceğiz. Yüzde yüz Türk markası olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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