Tinkon Group CEO'su Bingöl: "Firmalar, 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı... - Son Dakika

Tinkon Group CEO'su Bingöl: "Firmalar, 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı...

Küresel salgın Kovid-19 sebebiyle ağır yara alan toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü bu sene gerçekleşmeyen organizasyonların 2021'de yapılması planlandığından dolayı gelecek yıla umutla bakıyor.

Küresel salgın Kovid-19 sebebiyle ağır yara alan toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü bu sene gerçekleşmeyen organizasyonların 2021'de yapılması planlandığından dolayı gelecek yıla umutla bakıyor. Tinkon Grubu'nun CEO'su Atilla Bingöl, "Bu süreçten sonra grup halinde yapılacak organizasyonlar için alınacak önlemler bir yıl geçse de devam edecek. Bu süreci atlatan organizasyon firmaları 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalıdır." dedi.


Turizm sektörü gelirlerinin yüzde 30'nu kaplıyor ve yıllık değeri ise 30 milyar doları bulduğu belirtilen toplantı ve organizasyon yönetimi (MICE) sektörü 2020 yılını küresel salgın Kovid-19 nedeniyle ağır kayıpla kapatacağı belirtiliyor. Bu sene gerçekleştirilmesi planlanan özellikle Euro 2020, Dünya Mobil Kongresi 2020, Kanada Dünya Forumu gibi büyük organizasyonların 2021 yılına ertelenmesi sektörün umutlarını gelecek yıla kaydırdı.


MICE organizasyonlarının çok detaylı, planlı ve olası aksamaları göz önünde bulundurarak yapıldığı için büyük şirketlerin bu etkinlikleri tercih etme nedeni olduğunu kaydeden MICE sektörünün önemli firmalarından Tinkon Grubu'nun CEO'su Atilla Bingöl,"Hatta öyle ki bazı ülkelerin ekonomisinin temeli neredeyse yüzde 25'i MICE turlarına dayanıyor. MICE etkinliklerinin Türkiye gibi hızlı gelişen ekonomiler için kısa zamanda cazibe merkezi haline geleceği düşünülüyor. MICE toplantıları sayesinde, şirketler sadece birkaç yıl içinde değer artırma ve büyüme potansiyellerine ulaşıyor. Kısa sürede büyük başarı elde eden şirketlerin, haliyle iş grafiği de hızlı bir şekilde artıyor. Bu yüzden farklı toplantıların, konferansların, motivasyon organizasyonlarının bu şirketler tarafından planlanması zaman kaybı ve dolayısıyla maddi kayba neden olabilir. Şirketler böylesi detaylı bir planlama ile uğraşmak yerine onlar için gereken her türlü organizasyonun düşünüldüğü MICE turları ile zaman ve maddiyat kaybı yaşamaktan kurtulabilirler." ifadelerini kullandı.


"2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalı"


Pandemi sonrası MICE sektörü tamamiyle durduğunu kaydeden Bingöl, "Ertelenen dünya organizasyonlarının Euro 2020, Dünya Mobil Kongresi 2020, Kanada Dünya Forumu gibi organizasyonlar 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçten sonra grup halinde yapılacak organizasyonlar için alınacak önlemler bir yıl geçse de devam edecek. Bu süreci atlatan organizasyon firmaları 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı olmalıdır. Teşvik turizmi, fuarlar, toplantılar ne kadar sanal ortamda gerçekleşse de hiç biri eski organizasyonlar gibi başarılı olamadı. Oteller fuar merkezleri çevredeki tesislerde hepsi yeni döneme göre hazırlığını tamamlayıp 2021'de misafirlerini bekliyorlar. Sanal fuar ve toplantılar geçici çözüm oldu." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Atilla Bingöl, Bingöl, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tinkon Group CEO'su Bingöl: 'Firmalar, 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı... - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 15:04 İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti 13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'da ibadetin önünü açan kararnameyi imzaladı
17:02
Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı
17:00
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:11:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tinkon Group CEO'su Bingöl: "Firmalar, 2021'de biriken tüm dünya organizasyonları için hazırlıklı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]