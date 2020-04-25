Tino Costa: Karim Benzema'nın botlarını çaldım

Spor Arena Dış Haber | Montpelliler, Valencia, Spartak Moskova, Genoa, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen Tino Costa yaptığı itirafla şaşırttı.









Radio Mitre'ye röportaj veren 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, "Montpellier forması giydiğim dönemle Lyon'daki Karim Benzema ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü bottan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman Real Madrid maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. Bana 'Vay o..... ç....., bunu hiç fark etmedim' dedi" ifadelerini kullandı.



