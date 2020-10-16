Tip 1 ve Tip 3 Kolajenin Faydaları Nelerdir?

Bu iki tip kolajen de vücutta farklı rollere sahiptir;TİP 1 KOLAJENTip 1 kolajen vücuttaki kolajenin çoğunluğunu oluşturur.

Bu iki tip kolajen de vücutta farklı rollere sahiptir; TİP 1 KOLAJEN Tip 1 kolajen vücuttaki kolajenin çoğunluğunu oluşturur. Cilt, kemikler, tendonlar, bağ dokusu ve dişler için yapı sağlar. TİP 3 KOLAJEN Yaşlandıkça, vücut daha az ve düşük kalitede kolajen üretir. Cildin daha az esnek hale gelmesi, kolajen eksikliğinin en belirgin özelliklerindendir. Kemik ve kıkırdak dokuları da yaş ilerledikçe yetersiz kalan kolajenden dolayı zayıflamaya başlar. Yaralanmalar ve sakatlanmalar daha sık görülür. Genel Olarak Kolajenin Faydaları; Kolajen ve elastin üretiminden sorumlu olan fibroblastların yoğunluğunu arttırır. Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Sponsorlu İçerik

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