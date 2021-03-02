TİP Başkanı Baş, İnsan Hakları Eylem Planı'nın karşısında duracaklarını bildirdi - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın karşısında duracaklarını söyledi.

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclis'teki çoğunluğuna yaslanarak sayısız milletvekilini çalışamaz hale getirdiğini ileri sürdü ve "Tüm AKP'li milletvekillerine, grup yönetimine sesleniyorum: Bir yıldır yapmadığınız kadar konuşmayı, 1 aya sıkıştırma nedeniniz eğer bizlerin sözünü kısmaksa bilin ki bunu asla başaramayacaksınız. Halkın sesinin kısılmasına asla müsaade etmeyiz." diye konuştu.

İstanbul'da belediyelerdeki işçi grevlerine işaret eden Baş, "Aylardır süren toplu sözleşme süreçlerinde insanca ücret talepleri karşılanmayınca doğal olarak grev kararı aldılar. Bu adaletsiz koşullara direnmeyi tercih ettiler. Kendilerine yakışanı yaptılar." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin grevleri yasakladığını öne süren Baş, "Evet, grevler CHP'nin elindeki belediyelerde oldu. Çöpler birkaç gün toplanmadı diye tüm AKP'liler sıraya girdiler, konuyu 'Eski Türkiye, yeni Türkiye' tartışmalarına getirmeye çalışıyorlar. AKP'de bir panik var, anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Baş, "Dostlar alışverişte görsün diye açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nın karşısında Perihan Pulat'ın temsil ettiği eşitlikçi, özgürlükçü, militan tavırla duracağız." dedi.