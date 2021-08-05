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TİP Başkanı Baş: "Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz" - Son Dakika

TİP Başkanı Baş: "Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz"

05.08.2021 16:14
TİP Başkanı Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili "Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili "Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz." dedi.

Baş, Türkiye İşçi Parti'li milletvekilleri Ahmet Şık, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Barış Atay Mengüllüoğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınların hala devam ettiğini belirterek iktidarın Türkiye'nin yaşadığı her krizi kendisi için fırsata çevirme girişimlerinin acı bir örneği ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Yangınlara karşı canla başla mücadele eden tüm yurttaşlara, itfaiye ekiplerine ve belediyelere minnettar olduklarını ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Merkez Yürütme Kurulumuz ve milletvekillerimiz İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı toplanıp bir durum değerlendirmesi yapmıştır. İçinden geçtiğimiz günler normal günler değildir ve hiçbirimizin hayatını olağan biçimde sürdürmeye hakkı yoktur. Savaş koşullarında kurulmuş TBMM ve halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri yaşadığımız bu olağanüstü durum karşısında sorumluluklarını yerine getirmelidir. Ülkemizin ve halkımızın kaderi bir kişinin iki dudağı arasına terk edilemez. Bir metrekare dahi toprağımızın yanmaması, tek bir canlının dahi hayatını kaybetmemesi ve gereken yasal, idari tedbirlerin alınması için TBMM bir gün daha kaybetmeden harekete geçmelidir. Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz. Vicdan sahibi tüm milletvekillerinin bu çağrıya kulak vereceğine inanıyoruz."

Türkiye, işçi, TBMM, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TİP Başkanı Baş: 'Vakit tatil vakti değildir, TBMM'nin göreve başlaması için acil çağrı yapıyoruz' - Son Dakika


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