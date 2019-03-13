Tıp Bayramı 100 Yıl Sonra Aynı Yerde Kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bundan tam 100 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bundan tam 100 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bugün 100 yıl sonra aynı salonda, aynı duygularla, aynı inanç ve ruhla bayramımızı kutladık" dedi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde '14 Mart Tıp Bayramı 100 yaşında' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek çok sayıda sağlık çalışanı ve Tıp öğrencisi katıldı. 100. yıl tanıtım filmiyle başlayan etkinlikte, öğrenci konseyi temsilcileri de konuşma yaptı.



"BİNAMIZ 100 YIL ÖNCEKİ HALİYLE YENİLENDİ"



Program sonrası DHA'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart 1827'nin Türkiye'deki modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olduğunu belirtti. 14 Mart Tıp Bayramı'nın ilk defa Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bugün 100 yıl sonra aynı salonda, aynı duygularla, aynı inanç ve ruhla tıp bayramımızı kutladık. Gerçekten bu çok mutluluk verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kurulan üniversitemiz bu binada konuşlandıktan sonra ilk yaptığımız bu binayı yeniden restore etmek amacıyla yola koyulmak oldu. İşte yaklaşık bir yılı aşkın bir zamandır yaptığımız gayretler sonucunda Tıp Bayramımız 100. yılına rastgelen bu günde bulunduğumuz Anatomi Salonu 100 yıl önceki gibi modernize edildi ve öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Salonumuzu da modernize ederek, tamamen elden geçirerek yüzüncü yılın anısına yaptığımız bu toplantıya hazır hale getirdik" diye konuştu.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAYRAMI KUTLU OLSUN"



Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale Savaşı'na pek çok savaşta mücadele eden tıbbiyelileri rahmetle anan Prof. Dr. Erdöl, "Onların ektiği tohumları bugün yeniden yeşertmek bizlere nasip olduğu için de Allah'a hamd ediyorum. Sadece doktorların değil tüm sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. Etkinliğin yapıldığı salona Hekimbaşı Mustafa Behçet ismini verdiklerini anlatan Prof. Dr. Erdöl, "Bunun nedeni 1827 yılında Tıp eğitimini modernize ederek ülkemizde modern Tıp eğitimini kuran, II. Mahmut'a bu önerileri getiren, Tıp eğitimini Avrupa ve Amerika ile yarışır hale getirmek için ilk adımı atan kişi Mustafa Behçet Efendi. Biz de Tıp Tarihçilerine, hocalarımıza danışarak en o salona en yakışan ismin Mustafa Behçet olacağına karar verdik" ifadelerini kullandı.



"HASTANELERDE TÜRKÇE DIŞINDA BİR İSMİ ONAYLAMADIM"



İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bu yıl Tıp Bayramı'nın 100. yılının kutlandığını dile getirerek, etkinliğin düzenlendiği tarihi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasına dikkat çekti. Memişoğlu, bu medeniyetin varislerinin genç tıbbiyeliler olduğunu ifade ederek, "Çünkü bizim medeniyetimiz dünyanın en barışçıl, en yapıcı medeniyeti. Çünkü dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var." dedi. Behçet hastalığının dünyanın her yerinde "Behçet" olarak bilindiğine işaret eden Memişoğlu, İl Sağlık Müdürü olarak 2 yıldır görev yaptığını ve hiçbir hastane için Türkçe dışında isim onaylamadığını aktardı.



"DOKTORLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"



Törende konuşan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de, "Atalarımız 100 yıl önce bu tarihi mekanları yapmışlar. Bunun ürünlerini Çanakkale'de, Birinci Dünya Harbi'nde görüyoruz. Çanakkale'de inanın tıbbi hizmetlerimiz İngilizler'den daha üstün. Çok hijyenik şartlarda tedaviler yapılmış. İç güvenlik harekatlarında, Suriye'de, doktorlarımızın, askerleri çelik yelek kadar koruduğuna inanıyoruz. Operasyondaki askerlerimizin en büyük güvencesi doktorlarımız. Doktorlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ayten Altıntaş, "14 Mart'ın Tarihi Serüveni" adlı bir sunum gerçekleştirdi. - İstanbul

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