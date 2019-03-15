Son Dakika Haberleri: Tıp Bayramı

Tıp Bayramı

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Özdemir beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ile 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık personeli ile görüşen, yatan hastaları ziyaret eden Özdemir, sağlık personelinin anlamlı gününü kutladı.

Özdemir, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

"İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim." diyen Özdemir, hastalara da acil şifa diledi.

Özdemir daha sonra inşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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