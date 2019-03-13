Son Dakika Haberleri: Tıp Bayramı'nda Doktora Darp

Tıp Bayramı'nda Doktora Darp

27 dakika önce

Kırıkkale'de özel bir hastanede görev yapan doktor muayene odasında eczacı tarafından darp edildi.

Tıp Bayramı'nda Doktora Darp, System.String[]
Kırıkkale'de özel bir hastanede görev yapan doktor muayene odasında eczacı tarafından darp edildi.

Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan, uzun dönem başhekimlik ve hastane genel sekreterliği görevlerinde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, bir eczacı tarafından muayene odasında darp edildi.

İddiaya göre, Öncel'in bir hastasının kendisine yazılan ilacın tamamı değil, üçte birinin eczane tarafından verildiğine yönelik şikayeti üzerine Öncel'in olayın muhatabı olan eczaneyi aradığı ve prosedürleri neden uygulamadıklarını sordu. Bunun üzerine eczane işletmecisinin eşi olan ve kendisi de bir eczacı olan V.K. hastaneye gelerek poliklinikte bir anda Öncel'i darp edip odasını dağıttı. Öncel'in elinde ve kolunda darp izleri oluşurken, sekreterinin de yaralandığı öğrenildi. Poliklinik ise arbede sırasında büyük zarar gördü. Olay polise intikal ederken, Öncel ve sekreteri darp raporu aldı ve şahıstan şikayetçi oldu. Şahıs gözaltına alındı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Mehmet Öncel, Kırıkkale, Güncel
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