Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Cevad Amuli'nin damadı olan Kadir, birlik ve beraberlikle koronavirüsün üstünden geleceklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü koronavirüs tespit edildi

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:49 Kaynak: AA
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