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Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor - Son Dakika

Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor

23.12.2021 12:58
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor

Şekerle ilgili gerçekleştirilen araştırma, tüm dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. Buna göre Grönlandlıların sahip olduğu genetiğe sahip olan insanların, şekerden zararın aksine fayda gördüğü öne sürüldü.

Şekerle ilgili yapılan bir araştırma, büyük şaşkınlığa neden oldu. Genelde zararlı olduğu bilinen şekerin, fayda sağladığı insan grubu ortaya çıkarıldı.

GÖRÜLMEMİŞ BİR GENETİK ÇEŞİTLİLİK SAĞLADI

News Medical sitesinin haberinde, Kopenhag Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bağırsak bakterileri ve binlerce yıldır uyguladıkları diyetin bazı Grönlandlılara görülmemiş bir genetik çeşitlilik sağladığını ortaya koydu. Haberde, söz konusu genetik çeşitlilik sayesinde Grönland nüfusunun yaklaşık yüzde 2 ila 3'ünün brokoli yerine tatlı tüketip aynı bedensel faydaları elde edebileceği kaydedildi.

ŞEKERİ ÖZEL OLARAK METABOLİZE EDİYORLAR

Söz konusu gen varyantının iki kopyasının, şekerin diğer insanlardan farklı şekilde emilmesini sağladığı ifade ediliyor. 6 binden fazla Grönlandlıdan gelen veriler analiz edildi Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Profesörü Anders Albrechtsen, bir grup meslektaşıyla 6 bin 551 Grönlandlıdan gelen verileri analiz etti ve fareler üzerinde çeşitli deneyler yaptı. Elde edilen sonuçlar, genetik çeşitliliğe sahip kişilerin bağırsakta şekeri metabolize etmek için özel bir yola sahip olduklarını ortaya koydu.

"BU HEM HARİKA HEM DE ŞAŞIRTICI"

Vücuda giren şeker, diğer insanlarda doğrudan kan dolaşımına karışarak emilirken genetik çeşitliliğe sahip olanlarda şeker doğrudan bağırsaklara gidiyor. Profesör Anders Albrechtsen, "Genetik çeşitliliğe sahip yetişkinlerin beden kitle endeksi, ağırlık-yağ yüzdesi ve kolesterol seviyelerinin daha düşük olduğu ve genellikle daha sağlıklı oldukları görülüyor. Daha az göbek yağlarına sahipler ve karın kası yapmaları daha kolay olabilir. Genetik bir çeşitliliğin bu kadar faydalı bir etkiye sahip olması harika ve şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor

Araştırma, Grönland, Genetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor - Son Dakika
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