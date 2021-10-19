Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor - Son Dakika

Tıp dünyası, çeşitli hayvanların özelliklerinden yararlanarak insanlık adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. İşte tıp dünyasına çalışmalarında çok fayda sağlayan hayvanlardan biri de mavi kanlı at nalı yengeci. Yengeç, mavi kanı nedeniyle çok ender bulunuyor. Tıbbın birçok alanında kullanılan kanın litresi, 15 bin dolardan alıcı buluyor.

450 MİLYON YILDIR YAŞIYOR

Mavi kanın mikropları tespit etme özelliği sayesinde, bilim adamları pek çok ilacın ve tıp cihazının güvenilirliğini ölçebiliyor. Ayrıca bu 450 milyon yıldır yaşadığı tespit edilen bu canlının kabuğundaki bazı maddeler, birçok ilacın ve ameliyat dikiş ipliklerinin yapımında da kullanılıyor.

KANININ LİTRESİ 15 BİN DOLAR

İlaç yapılan ortamın ve tıbbi aletlerin steril (mikropsuz) olduğundan emin olunması gerektiği gibi toksik (zehirli) olmadığından da emin olunması gerekir. İşte tam bu noktada at nalı yengeci devreye giriyor. Tıbbi malzemeler sterilliğini tespit eden test, mavi kan özütü ile yapılıyor. İnsan hayatı için çok önemli, litresi 15 bin dolar olan bu mavi kanı dünyada sadece 4 laboratuvar üretiyor.

KANSERLİ HÜCRELERİ TEŞHİS EDİYOR

Bu ilginç canlının faydaları bununla da bitmiyor. Kanındaki öz sayesinde kanserli hücreler de teşhis ediliyor. İlk fosil kayıtları 450 milyon yıl öncesine dayanan At Nalı Yengeci, günümüzde aynı şekli ile varlığını sürdüren en eski canlı.

DİNOZORLARDAN DA ÖNCE YAŞIYORDU

En genç At Nalı Yengeci fosilinin bile dinozorlardan en az 100 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş. At Nalı Yengeci (Limulus polyphemus) bir deniz kabuklusu olmasına rağmen, aslında bir örümcek türü. Meksika Körfezi ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, Kuzey Atlantik kıyıları boyunca görülüyor.

YEMEK YEMEDEN 1 SENE YAŞIYOR

Kumsalda rahat yürümesini sağlayan ve bir dümen gibi hareket eden kuyruğu, son derece kompleks birleşik yapıdaki iki gözü ve tüm diğer özel yapıları ile At Nalı Yengeci, aşırı sıcaklığı ve tuzluluk oranını tolere edebiliyor. Bu özel canlılar yemek yemeden bir sene yaşayabiliyor. Ortalama yaşam süreleri 20 - 40 yıl arası. Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren bu mucizevi mavi kanlı at nalı yengeçleri, günümüzde ise bilinçsiz avlanma nedeni ile nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alıyor.