Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek - Son Dakika Spor

Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek

6 saat önce

Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında boy gösterecek.

Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek, System.String[]

Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmalarında boy gösterecek.


Büyük Bayanlar 6 kilometrede Ceren Yılmaz, Genç Bayanlarda Rumeysa Coşkun, 4 kilometre de Beşiktaş adına kros takımlarında yarışacak.


Kros Ligi'nin 2.kademesi Balikesir'de Final ise Kuşadası'nda noktalanacak.


Diğer yandan, Ceren Yılmaz SDÜ Tıp Fakültesi'nde, Rumeysa Coşkun ise Akdeniz Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda (BESYO) eğitimlerini sürdürüyor.


Ceren, sporun yanında doktorluk mesleğinde, Rumeysa ise öğretmen olarak krosta da önemli başarılara imza atmak istiyor.


Spor ile dersi bir arada yürüten Yılmaz ile Coşkun, "Toplumumuzda sporla ders aynı anda yürümez diye bir düşünce var. Ancak, biz bu düşünceye katılmıyoruz. Sporla ders bal gibi yürüyor. Birimiz tıp, diğerimiz öğretmenlik okuyor. Yeterki programlı ve sistemli bir şekilde çalışalım. Çalışmanın karşılığını hep aldık. Bugünlere gelmemize vesile olan başta ailemize ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz" dediler. - ISPARTA

Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı
Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:14 Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı - Son Dakika Spor
22:06 Fenerbahçeli yönetici Fethi Pekin'den Yargıtay kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor
22:03 Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı - Son Dakika Spor
21:56 Galatasaray'da transfer zirvesi | Son dakika haberleri - Son Dakika Spor
21:44 Adanaspor'un devre arası kampı başladı - Son Dakika Spor
21:11 Ümit Davala'nın havai fişekle imtihanı, sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tıp Fakülteli Ceren ile BESYO'lu Rumeysa Kros Ligi'nde boy gösterecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]