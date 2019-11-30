Son Dakika Haberleri: Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
Son Dakika Güncel Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi - Son Dakika

Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attılar.


Törene, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyfullah Kara ve Prof. Dr. Haktan Özaçmak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Can, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan grup tarafından mini bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinleti sonrasında konuşan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Can, büyük çabalarla hekimliğe adım atan öğrencileri tebrik ederek, "Zor bir maratonu bitirip başka zor bir maratona başlıyorsunuz. Dünyanın en zor mesleklerinden birini öğreneceksiniz. Hekimlik bilgi ve sanatın beraber uygulandığı bir meslektir. Akıl ve bilimin size yol göstermesini diliyorum" dedi.


Törende konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 150'den fazla öğrencinin bu yıl beyaz önlük giyerek mesleğe ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Beyaz güzeldir, beyaz özeldir. Beyaz her zaman beyaz kalmalı" dedi ve öğrencilerin hem eğitim hayatlarında hem meslek hayatlarında madden, manen ve ahlaken hep beyaz kalmaları temennisinde bulundu.


Beyaz önlük giyme töreni, konuşmaların ardından fakülteye yeni başlayan Dönem-I öğrencilerine akademik personel tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Murat Can, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yedikleri turşuda nadir görülen bakteri nedeniyle yaşlı çift yoğun bakıma kaldırıldı
Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]