Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya Açıklaması - Son Dakika

Uludağ'daki kış kongreleri kapsamında gerçekleşen 16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi başladı. Kongrenin açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Kalp nakli belgemizi aldık. Eskiden beri karaciğer, böbrek, kornea ve kemik iliği nakilleri yapıyoruz. Şimdi organ nakli için yeni branşları hedefliyoruz" dedi. Organ nakli konusunda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Dekan Prof. Dr. Kaya, ilk kalp naklini beklediklerini ve bağışa bağlı olarak bu sene içinde ilk kalp naklini yapabileceklerini söyledi.



16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi'nin açılışında konuşan BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, organ nakli için yeni branşlar hedeflediklerini de belirtirken, "Öncelikle ekiplerimizi hazırlanmaya çalışıyoruz. Akciğer ve ince bağırsak nakline de ekiplerimizi hazırladıktan sonra başvurmayı düşünüyoruz. Zaman alacak bir süreç, Uludağ Üniversitesine yakışacaktır. Şu bilinmelidir ki, doğu bölgemizde Malatya ve Erzurum Atatürk Üniversitesi, güneyde Akdeniz Üniversitesi, batıda da Ege ve Uludağ Üniversiteleri önemli ve öncü kamu hastaneleridir. Özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öncülüğümüzü daha da arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi hakkında bilgi veren Kongre Başkanı ve BUÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilin Dalı (ABD) Başkanı - Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş da, "Uludağ Kış Kongresi'nin 16'ıncısını gerçekleştiriyoruz. Bu sadece Bursa veya Marmara Bölgesi'nin değil gerek kapsamı gerek katılımcı sayısı açısından artık ulusal bir kongre düzeyinde toplantı oldu. Kongremizde hem iç hastalıkları eğitimi gören asistanların ihtiyaçları hem de iç hastalıkları uzmanlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak programı yapıyoruz" dedi.



Kongrenin çok kapsamlı olduğunu, Kongreye 520 katılım gerçekleştiğini, 42 oturumda 84 bildirinin sunulacağını söyleyen Kongre Başkanı Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, "Kongremizde ele aldığımız konular endokronoloji, romotoloji, gastroentoroloji, onkoloji, hemotoloji gibi iç hastalıkları ile doğrudan ilişkileri kapsadığı gibi, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi branşları da kapsıyor. Diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kansızlık gibi çok genel konuların yanı sıra aile hekimliğini ilgilendiren toplumsal konulara kadar farklı alanlarda sunumlar yapılıyor" dedi.



16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 8 Mart Pazar günü sona erecek. - BURSA