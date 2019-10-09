Tıp Fakültesi Gençlik Birimi 3. Oryantasyon kampı düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Gençlik Birimi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen oryantasyon kampının Darende İlçesi Günpınar Şelalesinde yapıldığı bildirildi.



Kampa, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nigar Vardı ile Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Öğrencilerin, Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi ile Akçadağ İlçesi Levent Vadisi'ni gezdiği etkinlikte, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ilk yardım eğitimi verdi.



Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nigar Vardı yaptığı konuşmada, "Sizler zorlu bir maratonu takiben tercihiniz sonucu İnönü Tıp ailesine dahil oldunuz. Çağdaş eğitim yöntemleri, seçkin ve yetkili çok sayıda öğretim üyesi, sosyokültürel imkanları ve Turgut Özal Tıp Merkezi ile fakültemizden halkımıza şifa dağıtacak birer hekim olarak yetişeceğinize ve ailenizden uzak olsanız bile kendinizi sıcacık bir aile ortamında hissedeceğinize inanıyorum. Burada güzel bir tıp eğitimi alacaksınız. 'İnönü Tıplı' olarak mezun olmanın gururuyla ayrılacaksınız. Hepinize yeni aile ve yuvanızda güzel bir tıp eğitimi ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, Darende'yi İnönü Üniversitesinin programları içerisine dahil etmesinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür etti.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Gençlik Kampı'nın daha önce Doğanşehir, Arguvan gibi Malatya'nın en güzel yerlerinde gerçekleştirildiğini, bu yıl da Darende'ye konuk olduklarını söyledi. Kızılay, tıp fakültesinin okuması zor bir fakülte, tıp mesleğinin ise çok çalışmayı ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.



Rektör Kızılay, programa katkı sunanlara teşekkür etti. - MALATYA