Tıp Fakültesi öğrenci alımına başlıyor - Son Dakika

Tıp Fakültesi öğrenci alımına başlıyor
10.03.2021 11:55
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 2020 yılında kurulan Tıp Fakültesi'nin, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlaması için önemli bir işbirliğine imza atıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 2020 yılında kurulan Tıp Fakültesi'nin, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlaması için önemli bir işbirliğine imza atıldı.
Yapılan protokol çerçevesinde Tıp Fakültesi'ne yerleşecek öğrenciler; üniversitedeki fiziki, teknik ve akademik altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim görecekler. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan arasında 9 Mart 2021 tarihinde imzalanan protokol, YÖK Yürütme Kurulu'nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek. - BİLECİK
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