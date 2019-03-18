Tıp Fakültesi Öğrencileri "Beyaz Önlük" Giydi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, sağlığın insanın vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirtti.



Yıldız, sağlık alanında yapılan ve yapılacak çalışmaların hayati önem taşıdığına da dikkati çekerek, "Ülkemizin, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da daha üst sıralara yükselmesi için gayret ediyoruz, etmek zorundayız. Sizler bu ülkenin teminatısınız. Hastalarınıza merhametle yaklaşmanız bilgi ve tecrübenizden daha önemlidir. Hekim olma yönünde ilk adımlarınızı attığınız bu günlerde taşıdığınız şevk ve heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ülkemizin sizin gibi donanımlı gençlere olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır." ifadelerini kullandı.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin de hekimlik mesleğinin önemine değinerek öğrencilere mesleki konuda öğütlerde bulundu.



Hekimliğin bir sanat olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:



"Temizliğin timsali, şefkatin ve insanlığın timsali halka ve Hakk'a hizmetin en güzel örneğini şimdi giyeceğiniz beyaz önlük oluşturuyor. Bundan sonraki yaşantınızda her zaman bembeyaz ve berrak olarak insanlığa hizmet inancıyla hareket edeceğinize yürekten inanıyor, öğrencilik hayatınızın başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum."



Konuşmaların ardından öğrencilerin önlük giyme töreni gerçekleştirildi.



Törene Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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