Tıp Fakültesi öğrencilerinden 'Beni Yaşat Ki' şarkısı - Son Dakika

Tıp Fakültesi öğrencilerinden 'Beni Yaşat Ki' şarkısı

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganı ile çıktıkları proje kapsamında hazırladıkları 'Beni Yaşat Ki' isimli şarkıyı sosyal medyada yayımladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından 'Beni Yaşat Ki' projesinin sonuna geldi. 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganı ile yola çıkan öğrenciler her aşaması kendilerine ait 'Beni Yaşat Ki' isimli şarkıyı çektikleri klip ile 14 Mart Tıp Bayramı'nda sosyal medyadan yayımladı. Öğrenciler proje ile farkındalık yaratmayı amaçladı.

ŞARKI SÖZLERİ

Çalıştım durmadan, bıkmadan

Sabahlara kadar yılmadan

Nöbetler sözlüler yıldıramaz asla

Adadım hayatımı bilime insanlığa

Bak kırgın yüzüme bir bak

Duy yorgun nefesimi bir duy

Var gücümle direniyorum

Düştükçe daha güçlü kalkıyorum

Var gücümle direniyorum

Dur demeyecek misin ölüyorum

Var gücümle direniyorum

Düştükçe daha güçlü kalkıyorum

Dur demeyecek misin ölüyorum

Öfkeni silahını bırak, sağlığın için varım

Öfkeni silahını bırak, sağlığın için varım

Beni yaşat ki seni yaşatayım