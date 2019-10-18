Son Dakika Haberleri: Tıp fakültesi öğrencilerine "Meme Kanseri" konulu konferans
Son Dakika Güncel Tıp fakültesi öğrencilerine 'Meme Kanseri' konulu konferans

Tıp fakültesi öğrencilerine "Meme Kanseri" konulu konferans

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TÖB) tarafından Op. Dr. Hüseyin Alakuş'un konuşmacı olarak katıldığı "Meme Kanseri Eğitimi" konferansı düzenlendi.

Tıp fakültesi öğrencilerine

Adıyaman Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TÖB) tarafından Op. Dr. Hüseyin Alakuş'un konuşmacı olarak katıldığı "Meme Kanseri Eğitimi" konferansı düzenlendi.


Meme kanseri ile ilgili örnekler ışığında bilgiler veren Alakuş, "Meme dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile meme kanseri oluşuyor. Ülkemizde her sekiz kadından birinde görülen bu hastalığa yakalanmak için önlem almalıyız. Erken tanı çok önemli" dedi. Alakuş, konuşmasının ardından stant çalışmaları hakkında da tıp fakültesi öğrencilerine deneyimlerinden bahsederek fikirler sundu. Konferansın ardından konuşan TÖB Başkanı Hasan Korkmaz, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Korkmaz, "Op. Dr. Hüseyin Alakuş hocamızın katılımıyla çok verimli bir konferans gerçekleştirdik. Hocamız stant çalışmasında bizlere neler yapmamız gerektiğini anlattı. Alanında Türkiye'de sayılı hekimlerden biri olan çok kıymetli hocamıza ve katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:11 Kaynak: İHA
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