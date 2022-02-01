Tıp fakültesi öğrencilerine sorduk: Hekim göçü için ne diyorlar? - Son Dakika

Sağlık sistemindeki ücret yetersizliği, baskı, şiddet ve uzun nöbet sistemi nedeniyle her yıl binlerce hekim yurt dışına gidiyor.

Hacettepe Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri sağlık sistemindeki sorunları T24' e anlattı. Performans sistemi nedeniyle günde 200 hasta bakmak zorunda olduklarını, 36 saatlik nöbetlerle insani olmayan şartlarla çalıştıklarını, şiddete maruz kaldıklarını ve bunun karşılığının da ücretlere yansımadığını belirten öğrenciler yurt dışında çalışma şartlarının çok daha iyi olduğunu söyledi.

Alanında uzman olan birçok hekimin de yurt dışına gittiğini, fakültede okuyan öğrencilerin geleceklerinden umutsuz olduğu için yurt dışı planı yaptığını vurgulayan öğrenciler, Türkiye'de hekimlik yapmak çok büyük fedakarlıklar istiyor dedi.

Haber: Nülifer Gülbaş

Video: Özcan Şahin