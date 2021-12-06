Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi - Son Dakika

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Dilge Kocabaş, 30 ülkeden 130 üniversitenin yer aldığı merkezi Belçika'da olan Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde (EMSA) 'direktörlük' görevine seçildi. Kocabaş, böylesine önemli bir göreve seçilmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, "EMSA, her yıl iki farklı ülkede kurultay yaparak tıp öğrencilerini bir araya getiriyor. Etkinliklerden birinin ülkemizde, hatta İzmir'de yapılması için girişimde bulunacağım" dedi.

İEÜ Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Dilge Kocabaş 6 farklı başlık altında faaliyetlerini sürdüren EMSA'nın 'tıp bilimi direktörlüğünü' üstlenerek, toplum sağlığını ilgilendiren bilimsel araştırmalar yapılmasından öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok çalışmayı koordine edecek, bunlara ilişkin projeler geliştirecek. Kocabaş, 1990 yılında kurulan EMSA'nın, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından tanınan, 30 bini aşkın üyesi bulunan bağımsız bir kuruluş olduğunu belirtti. Birlik olarak tüm faaliyetlerin 'tıp eğitimi', 'tıp etiği ve insan hakları', 'sağlık politikası', 'halk sağlığı', 'tıp bilimi', 'Avrupa entegrasyonu ve kültürü' başlıkları altında sürdüğünü dile getiren Kocabaş, her alanda da bir direktör olduğunu söyledi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenci olan Kocabaş, "Böylesine nitelikli ve özel bir görevde bulunduğum için çok mutluyum. Göreve gelmemde, bugüne kadarki çalışmalarım da etkili oldu. Daha önce birçok uluslararası etkinlikte yer aldım. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi 71. Kurul Toplantısı, Dünya Sağlık Örgütü Gençler ve Genç Profesyoneller (YPYP) Forumu, Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Konferansı gibi birçok saygın etkinlikte bulundum. Burada edindiğim tecrübelerin, direktörlük yapacağım süre içerisinde de bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu görevimde, aynı zamanda ülkemi de temsil ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım ve en iyisini yapmak için çalışacağım. Zorlu bir pandemi sürecindeyiz. Bu noktada tıp öğrencilerini bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve en iyi eğitimi alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak çok önemli. Benim için de temel öncelik bunlar olacak" diye konuştu.