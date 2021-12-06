Üye Girişi
Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi - Son Dakika

Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi

06.12.2021 09:57
Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Dilge Kocabaş, 30 ülkeden 130 üniversitenin yer aldığı merkezi Belçika'da olan Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde (EMSA) 'direktörlük' görevine seçildi.

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Dilge Kocabaş, 30 ülkeden 130 üniversitenin yer aldığı merkezi Belçika'da olan Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği'nde (EMSA) 'direktörlük' görevine seçildi. Kocabaş, böylesine önemli bir göreve seçilmenin gurur verici olduğunu söyleyerek, "EMSA, her yıl iki farklı ülkede kurultay yaparak tıp öğrencilerini bir araya getiriyor. Etkinliklerden birinin ülkemizde, hatta İzmir'de yapılması için girişimde bulunacağım" dedi.

İEÜ Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Dilge Kocabaş 6 farklı başlık altında faaliyetlerini sürdüren EMSA'nın 'tıp bilimi direktörlüğünü' üstlenerek, toplum sağlığını ilgilendiren bilimsel araştırmalar yapılmasından öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok çalışmayı koordine edecek, bunlara ilişkin projeler geliştirecek. Kocabaş, 1990 yılında kurulan EMSA'nın, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından tanınan, 30 bini aşkın üyesi bulunan bağımsız bir kuruluş olduğunu belirtti. Birlik olarak tüm faaliyetlerin 'tıp eğitimi', 'tıp etiği ve insan hakları', 'sağlık politikası', 'halk sağlığı', 'tıp bilimi', 'Avrupa entegrasyonu ve kültürü' başlıkları altında sürdüğünü dile getiren Kocabaş, her alanda da bir direktör olduğunu söyledi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenci olan Kocabaş, "Böylesine nitelikli ve özel bir görevde bulunduğum için çok mutluyum. Göreve gelmemde, bugüne kadarki çalışmalarım da etkili oldu. Daha önce birçok uluslararası etkinlikte yer aldım. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi 71. Kurul Toplantısı, Dünya Sağlık Örgütü Gençler ve Genç Profesyoneller (YPYP) Forumu, Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Konferansı gibi birçok saygın etkinlikte bulundum. Burada edindiğim tecrübelerin, direktörlük yapacağım süre içerisinde de bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu görevimde, aynı zamanda ülkemi de temsil ediyorum. Sorumluluğumun farkındayım ve en iyisini yapmak için çalışacağım. Zorlu bir pandemi sürecindeyiz. Bu noktada tıp öğrencilerini bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve en iyi eğitimi alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak çok önemli. Benim için de temel öncelik bunlar olacak" diye konuştu.


Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi
Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi
Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kocabaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları 10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı 10:55 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti 08:14 En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:56 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi
10:22 Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti
10:21 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu
Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:00
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var         
10:53
Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor         
10:44
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış         
09:53
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tıp fakültesi öğrencisi Avrupa'da direktörlük görevine seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement