Tıp Fakültesi öğrencisi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da korona virüse yakalanan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Üniversitesinden yapılan açıklamada, tıp fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan'ın 45 gün önce Covid pozitif olarak tespit edilerek hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Mercan, hastaneye yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik olduğu tespit edildi. Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulanan Mercan yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin tüm hekimlerinin ve sağlık personelinin yoğun çabalarına ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen Merve Mercan bu sabah saat 08.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merve Mercan'ın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin onur öğrencisi olduğu belirtilen açıklamada, "Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz" denildi. - KONYA