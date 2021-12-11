Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi - Son Dakika

Düzce'de önceki gün öğle saatlerinde duyanları kahreden bir olay yaşandı. Tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete geldikten sonra oğlunun ikamet ettiği Konuralp Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 6'ncı katında kalmaya başlayan Fatma Karacaoğlu isimli kadın, dengesini kaybederek pencereden düştü.

TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞTÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Diğer yandan, olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Karacaoğlu'nun korkuluklara çarptığı, ardından da bir alt kata düştüğü, 2 kişinin korku ile iş yerine girdikleri görüldü.