Tıp fakültesinde rüşvet operasyonu - Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi'nde hastaların ameliyatlarını öne almak için rüşvet aldıkları iddia edilen aralarında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede Doktor Metin K. isimli şahsın adını kullanmak suretiyle 9 hastadan ameliyat gününü öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 TL para alındığı belirlendi. Yapılan çalışmada rüşvete aracılık ettiği belirlenen Yasin Ş. (50) isimli şüpheli Çapa Tıp Fakültesi'nde gözaltına alındı. Operasyonun devamında Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbora ve eşi Didem Bozbora (51) Bakırköy'deki evlerinde yakalandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL