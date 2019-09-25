Son Dakika Haberleri: Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak
Son Dakika Güncel Haber

Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak

1 saat önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın sağlık alanında daha da gelişmesi adına, ortaya çıkan her çalışmaya katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın sağlık alanında daha da gelişmesi adına, ortaya çıkan her çalışmaya katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.


Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ'la birlikte Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyledi. Yeni alımlarla birlikte öğretim üyesi sayısının 50'yi aştığını, yıl sonuna kadar bu sayısının 80'i bulmasını öngördüklerini kaydeden Rektör Şahin, "En başta da söylediğimiz gibi, Tıp Fakültesi, kısa zamanda tüm çalışmaların tamamlanabileceği bir süreç değil, uzun ince bir yol. Derli toplu, sorunlarını çözmüş bir Tıp Fakültesi için zamana ihtiyacımız var. Fakültemizde öğretim üyesi sayımız 50'yi geçti. Devam eden ve yıl sonuna doğru yapmayı planladığımız yeni ilan sürecinin ardından, bu sayının 80'i bulmasını bekliyoruz. Bu yılla birlikte, yaklaşık 2,5 yıl gibi bir süre içinde 80 öğretim üyesine sahip olmak oldukça iyi sayılabilecek bir oran" dedi.


Yeni hastanenin kısa süre önce aktif hale geldiğini ve İl Sağlık Müdürünün de yakın bir tarihte göreve başladığını anımsatan Prof. Şahin, "Müdürümüze başarılar diliyoruz. Biz, geniş ve büyüyen bir aileyiz. Umut ediyoruz ki; bugüne kadarki yapıcı işbirlikleri bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray Üniversitesi, Yusuf Şahin, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı
Peş peşe depremler sonrası Prof. Dr. Ersoy'dan korkutan açıklama: Tsunami, Marmara için de bir gerçek Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti Sanal istihdam fuarının ikincisi 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 17:22:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]