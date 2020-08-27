Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2) - Son Dakika

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek makamında kabul etti.

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2), System.String[]

Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2)

'MADDİ VE MANEVİ YANINDAYIZ'Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek makamında kabul etti. Başkan Bekler, maddi ve manevi olarak eğitim hayatı boyunca yanında olacağını söyleyerek, Ertek'e stetoskop hediye etti.  Ziyarette konuşan Başkan Bekler Ertek'i tebrik ettiğini belirterek, "Haftada iki gün semt pazarlarımızda çalışıp hem de ideallere uygun bir okul nasıl kazanılır bunu bize gösteren bir başarı hikayesini hayatına tatbik ettiği için ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni başlayacağı bu öğretim hayatında ve bitimine kadar maddi ve manevi olarak her zaman yanında olacağımızı kendisine söyledik. Bundan sonra da hayatının geri kalanı takip edeceğiz. Kendisini tekrar tebrik ederim. Sembolik olarak meslek hayatının başlangıcı olarak stetoskop hediye ediyorum." dedi. 'BİR ÇOK KİŞİ BURS İÇİN ARADI'

Belediye Başkanı İlker Bekler'e teşekkür eden Melih Buğra Ertek ise, "Başkanımızın beni misafir etmesinden çok mutlu oldum. Kendisine minnettarım. Çıkan haberlerden sonra bir çok kişi burs için aradı. Sağolsun sanatçı Demet Akalın bana burs teklif etti. Bende ailemle konuşup haber vereceğimi ilettim. Bana gelecek burs teklifleri varsa, başka arkadaşları düşünmelerini tercih ederim. Çünkü benden daha kötü durumda olan insanlar var. Onların önüne geçipte onların hakkını yemek istemem. Başkanımızın hediyesini ölene kadar saklayacağım." ifadelerini kullandı.


İlker Bekler, Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 16:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir         
17:41
Aile Bakanlığı, Aile Bakanlığı, "tecavüz" hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabı için harekete geçti         
17:38
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş         
16:09
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı         
14:34
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar         
11:46
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik         
09:21
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı         
05:31
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 23:48:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tıp fakültesini kazandığını, pazarcı tezgahında öğrendi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei