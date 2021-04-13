TİP Genel Başkanı Baş: "128 milyar doları inatla soracağız" - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "128 milyar doları inatla soracağız ve her bir kuruşun hesabını bu iktidar verecek." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, pandemi nedeniyle bugünlerde 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni vaka sayılarında rekor kırıldığını, iktidarın tam kapanma beklentisine "Para yok." diye karşılık verdiğini öne süren Baş, "Tam kapanma isteyince para yok ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uçuşta." ifadesini kullandı.

"İktidar ve onun yanındaki azınlık için ekonominin tıkırında olduğunu" dile getiren Baş, "Üretmeyen bir ekonomi yarattılar. İhracatımız, ithalatımızın hep gerisinde. Plan diye sundukları hiçbir şey hayata geçmedi, tutmadı." diye konuştu.

İktidar ile halkın aynı gemide olmadığını belirten Baş, "Onların gemileri yürüyor ama halk batıyor." görüşünü savundu.

Merkez Bankasının rezervindeki 128 milyar dolarla ilgili tartışmalara da değinen Baş, "Bu dolarlar vatandaşın cebine gitmediyse kimin cebine gitti? Kimler bu süreçte servetlerine servet kattı? Türkiye'nin temel gündemi budur. 128 milyar doları inatla soracağız ve her bir kuruşun hesabını bu iktidar verecek. Aşı sorununu çözecek, tam kapanmayı sağlayacak, ülkenin tüm işsizlik sorununu çözecek bir paradan söz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.